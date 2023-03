Walter und Herbert Zeman: Seit 100 Jahren unzertrennlich

Walter Zeman zu seinem Bruder Herbert: "Du musst a was sagen." Darauf dieser: "Du redest doch eh genug." (lacht) Seit genau 100 Jahren sind die Zwillingsbrüder Walter und Herbert Zeman unzertrennlich. Bis heute. Denn auch wenn Herbert Zeman mittlerweile seit drei Jahren in einem Linzer Pflegeheim wohnt, sehen sich die Brüder, die dieser Tage ihren 100. Geburtstag feierten, einmal pro Woche. "Ich hol ihn jeden Donnerstag zum Mittagessen ab", sagt Walter in Richtung seines Bruders. Dann spazieren