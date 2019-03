Walter Lanz: Er hat sich dem Mühlviertel verschrieben

Walter Lanz (60) ist Co-Autor des neuen Wanderführers "GUUTE Wege".

Walter Lanz (60), Gesellschafter bei KompeTrend, Autor und freiberuflicher Journalist Bild:

"Ich liebe das Mühlviertel. Ich mag die Ruhe und die Unberührtheit. Die Natur bietet da so viel", sagt Walter Lanz, der erst gestern seinen mit Stephan Sokoloff geschriebenen Wanderführer "GUUTE Wege – Wanderungen & Ausflugsziele nördlich von Linz" vorgestellt hat. Der Gesellschafter der Firma KompeTrend und freiberufliche Journalist ist leidenschaftlicher Wanderer und Radfahrer. In der Natur kann er entspannen und holt sich dadurch nach einem langen Tag vor dem PC sein "Sauerstoffbad".

Es ist bereits der dritte Wanderführer, den der gebürtige Gmundner mit Stephen Sokoloff geschrieben hat. Die Idee zu dem neuen Buch entstand durch den GUUTE-Verein. 26 Wanderungen im Mühlviertel beschreiben Lanz und Sokoloff bis ins kleinste Detail.

"Wir werden ständig gefragt, ob wir die Wanderungen alle auch selber gegangen sind. Für uns ist das ganz selbstverständlich", sagt Lanz, der seine Wanderungen am liebsten mit Freunden macht. "Wir sind auch in die Wirtshäuser reingegangen und haben mit den Wirten gesprochen, das wird auch selten gemacht. Aber genau das zeichnet den Mehrwert eines Wanderführers aus", sagt der 60-Jährige, der durch seine Streifzüge auch die Auswirkungen des Klimawandels sieht. "Letztens war ich am Bachlberg unterwegs. Das war so schockierend, wie viele Bäume gefällt und dem Käfer zum Opfer gefallen sind", sagt Lanz.

Hobbykoch und Familienprofi

Neben seinen Hobbys in der Natur verbringt der vierfache Vater und fünffache Großvater viel Zeit mit seiner Familie.

"Mit 41 Jahren bin ich Großvater geworden. Als Familienvater und Großvater bin ich Profi", sagt der 60-Jährige und lacht. Eine neue Leidenschaft hat er im Kochen gefunden. "Ich habe vor ein paar Jahren einen Thermomix bekommen und der hat mich gerettet. Ich kann überhaupt nicht kochen, aber mit dem Ding habe ich fast alles immer hingebracht", sagt Lanz, der das Gerät aber nun seiner ältesten Enkelin gegeben hat.

