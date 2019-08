Wallfahrten für den LASK

Ein umstrittener Elfmeter hat den LASK gegen Brügge zwar 0:1 in Rückstand gebracht, doch hoffnungslos ist die Lage für die Schwarz-Weißen am Mittwoch in Belgien im Kampf um die erstmalige Champions-League-Teilnahme keineswegs. Der Auswärtssieg gegen Rapid am Samstag sollte die Kicker von Valérien Ismaël zusätzlich beflügeln und zudem haben die Fans am Sonntag auch göttlichen Beistand erbeten.

Schwarz-weiße Anhänger machten sich zu einer viertägigen Fuß-Wallfahrt von Kremsmünster nach Mariazell auf. Initiiert wurde diese von elf Freunden rund um Schicklberg-Wirt Franz Zacherl und Unternehmer Reinhard Humenberger, die von Pater Arno vom Stift Kremsmünster begleitet werden.

Bei der ersten Etappe mit dabei war auch Sport-Landesrat Markus Achleitner, der als eingefleischter LASK-Fan gilt. „Mit der Begeisterung der LASK-Fans vor Ort und hoffentlich viel Beistand von ‚ganz oben’ sollte es gelingen, dass der Champions-League-Traum des LASK nicht in Brügge endet“, zeigte sich Achleitner begeistert. Der Landesrat wird am Mittwoch live im Stadion die Daumen drücken.

