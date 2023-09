Waldspaziergänge mit den OÖN und den Bundesforsten

Im Zuge dieser Serie organisieren die OÖN gemeinsam mit den Bundesforsten Waldspaziergänge. Die ersten finden diesen Freitag, 29. September, in St. Johann im Walde (Treffpunkt Altes Forsthaus in Frauschereck) und in St. Ulrich bei Steyr (Treffpunkt Gasthof Schoiber in Unterwald) statt – jeweils 14 Uhr. Die nächsten Termine sind am 13. Oktober, 15 Uhr, in St. Ulrich, 5. Oktober, 15 Uhr, in St. Johann sowie am 6. Oktober, 14 Uhr, in Bad Goisern (Treffpunkt im Gasthaus Weissenbachwirt). Anmeldungen auf nachrichten.at/waldspaziergänge

