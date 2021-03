Waldbrand: Land ersetzt Bergrettung Kosten

Die Reaktionen waren überwältigend. Viel Zuspruch, aber wenig Verständnis für die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) war den zahlreichen Nachrichten zu entnehmen, die Christoph Preimesberger heute den ganzen Tag über erhielt.



„Dass unsere Arbeit so wertgeschätzt wird, hat mich wahnsinnig gefreut“, sagt der Leiter der Bergrettung Oberösterreich. Den vielen positiven Nachrichten war eine negative vorausgegangen: Wie berichtet, hatte Oberösterreichs Bergrettung einen Prozess gegen die Republik Österreich verloren.

Die Bergrettung hatte Kostenersatz in der Höhe von 4087,50 Euro für einen tagelangen Einsatz bei einem Waldbrand in Steinbach am Attersee im August 2013 gefordert. Während das Land- und Forstwirtschaftsministerium der Gemeinde Steinbach, die finanzielle Verantwortung für ihre Feuerwehr trägt, die Löschkosten in der Höhe von 114.000 Euro ersetzen musste, gingen die Bergretter vor dem OGH leer aus.

Es hätte eine ausdrückliche Anordnung der Gemeinde für deren Einsatz geben müssen, hieß es im Urteil. Auch deren pauschales Verrechnungssystem sei ungültig. Oberösterreichs Bergrettung verlor den Prozess – und musste auch für dessen Kosten aufkommen.



„Noch Gespräche notwendig“

Nun springt aber das Land Oberösterreich zur Seite. Die Kosten für den Brand in Steinbach am Attersee sollen zeitnah ersetzt werden. „Wir in Oberösterreich differenzieren nicht innerhalb der ehrenamtlichen Organisationen. Alle leisten einen großen Beitrag für unsere Gesellschaft. Das Land Oberösterreich wird daher unbürokratisch und unkompliziert die Kosten übernehmen“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), der die „hochprofessionelle Arbeit“ der Bergretter lobte.



Bergrettungschef Preimesberger freue sich über dieses „Zeichen der Wertschätzung“. Um für derartige Einsätze auch in Zukunft auf „gesunden Beinen“ zu stehen, seien aber noch weitere Gespräche notwendig. Denn auch für einen Waldbrand in St. Lorenz am Mondsee (2019) hat das Landwirtschaftsministerium eine Übernahme der Kosten in der Höhe von 4634,50 Euro bis dato abgelehnt.