Waldbrand: Großeinsatz am Weißenberg zwischen Hinterstoder und Klaus

Für die Feuerwehren des Bezirks Kirchdorf begann die Woche mit einem fordernden Löscheinsatz. Über dem Weißenberg, der sich zwischen Hinterstoder und Klaus an der Pyhrnbahn auf 820 Metern Höhe befindet, stiegen Montagmittag Rauchwolken auf. Das steile Gelände und die Tatsache, dass es die Einsatzkräfte mit mehreren Glutnestern zu tun haben, erschwert die Löscharbeiten, hieß es am Nachmittag aus dem Bezirksfeuerwehrkommando. "Es ist kein großes Feuer, sondern lauter kleine Glutnester", sagt Helmut Berc im Gespräch mit nachrichten.at.

Nützliches Helferlein

Die Bergrettung wurde zur Unterstützung hinzugezogen, um die Feuerwehrleute zu sichern. Zudem halfen Polizei und Bundesheer mit je zwei Hubschraubern bei der Brandbekämpfung. Als nützliches Helferlein aus der Luft erwies sich außerdem die Drohne, die die Glutnester mit einer integrierten Wärmebildkamera rasch lokalisieren konnte. Über die Brandursache können Helmut Berc und seine Kameraden nur mutmaßen. "Es ist jedenfalls furchtbar dürr im Wald, windig ist es auch, da genügt ein kleiner Auslöser", sagt er. Der Einsatzort erstrecke sich über eine Fläche von 200 mal 100 Meter.

Am vergangenen Samstag war es auf dem Zwillingskogel in Grünau im Almtal zu einem Brand gekommen. Wanderer hatten Alarm geschlagen - mehr dazu in diesem Artikel.

14 Feuerwehren mit mehr als 100 Helfern haben am 22. Juni einen Waldbrand im Bezirk Waidhofen bekämpft. Bild: UNBEKANNT (BFK WT / ST. MAYER)

Blitzschlag löste Waldbrand aus

Der Waldbrand in Karlstein an der Thaya (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) am vergangenen Donnerstag ist nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" durch Blitzschlag ausgelöst worden. Mehr als 100 Helfer standen im teils unwegsamen Gelände im Löscheinsatz. Ein drohendes Übergreifen der Flammen wurde verhindert.

Der Blitzeinschlag sei zum Zeitpunkt des Brandausbruches bereits etwa 24 Stunden zurückgelegen, berichtete die Feuerwehr am Montag. Es sei wohl zuerst zu einer Glutnestbildung in einem der Wurzelstöcke gekommen. Starker Wind am Donnerstag dürfte die Ausbreitung der Flammen begünstigt haben. 14 Feuerwehren rückten aus.

Lokalisierung des Waldbrandes im Bezirk Kirchdorf: Auf den Weißenberg (Gemeinde Klaus) führt eine private Forststraße

