Wald- und Flurbrände halten Feuerwehr auf Trab

Bei Temperaturen von weit über 30 Grad und fehlendem Niederschlag ist die Gefahr von Flur- und Waldbränden hoch. Gleich viermal mussten die Feuerwehren deshalb heute ausrücken. Zwei Flurbrände beschäftigten die Einsatzkräfte bei Spital am Pyhrn, einer die Kameraden in St. Lorenz am Mondsee. In Klaffer geriet ein Sonnwendfeuer außer Kontrolle.

Um 10.59 Uhr hatte eine deutsche Urlauberin Rauch und Flammen auf dem Gipfelplateau des Wurzerkampls bemerkt und Alarm geschlagen. Mit einem Polizeihubschrauber wurden Bergretter und Feuerwehrkameraden zum Brandherd gebracht. „Sie haben das Feuer rasch gelöscht“, berichtet Helmut Berc, Bezirksfeuerwehrkommandant von Kirchdorf.

Drei Hubschrauber im Einsatz

Während der Löscharbeiten auf dem Wurzerkampl entdeckten die Einsatzkräfte plötzlich dichte Rauchschwaden vom gegenüber gelegenen Mitterberg, auch von Windischgarsten aus waren sie deutlich sichtbar. „Eine Fläche von der Größe eines halben Fußballplatzes stand in Vollbrand“, sagt Berc. Höchste Eile war geboten, denn die Gefahr war groß, dass sich die Flammen in dem schwer zugänglichen Gelände ausbreiten würden. Ein ortskundiges Feuerwehrkommando wurde in aller Eile von einem Polizeihubschrauber zu der Stelle gebracht. 40 Kameraden aus Spital und vom Waldbrandstützpunkt Kirchdorf waren im Einsatz. Mittlerweile hatte das Bezirkspolizeikommando aus Salzburg einen zweiten Polizeihubschrauber angefordert. So konnte das Feuer von der Luft aus bekämpft werden.

Abwechselnd füllten die Hubschrauberteams ihre 300 Liter fassenden Behälter aus einem Speicherteich für die Beschneiungsanlage auf der Höss. Über der Brandfläche wurden die Behälter mittels Ventil geöffnet und vor allem die Randbereiche des Feuers gelöscht. Zehn Bäume, die bereits zu glosen begonnen hatten, mussten von den Feuerwehrkameraden umgeschnitten und entfernt werden.

Gegen 15.15 Uhr kam noch ein Löschhubschrauber des Bundesheeres dazu, der vom Formel 1 Grand Prix in Zeltweg abkommandiert worden war. Gegen 16 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für die beiden Brände ist offen.

Gefahr durch Funkenflug

Am Nachmittag gab es Feueralarm auf dem Almkogel bei St. Lorenz am Mondsee. Dichte Rauchwolken waren von weitem zu sehen, drei Freiwillige Feuerwehren standen im Einsatz. "Auf dem Fußweg können wir den Waldbrand nicht löschen, deshalb sind wir auf den Polizeihubschrauber angewiesen," sagt Berc, der auch bei diesem Brand im Einsatz war.

Zu Mittag mussten 35 Kameraden der Feuerwehren Klaffer und Schwarzenberg zu einem Flurbrand ausrücken. Ein von der Gemeinde genehmigtes privates Sonnwendfeuer war außer Kontrolle geraten. „Wir mussten erst Leitungen von der Großen Mühl verlegen“, sagt Christoph Plöderl, Kommandant der FF Klaffer. Der Einsatz dauerte vier Stunden.