Wald für Jobs gerodet: Debatte im Landtag

Im Rodungsbescheid heißt es, dass 600 Jobs entstehen sollen. In der Landtagssitzung wollten die Grünen von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) wissen, was er tue, damit diese Arbeitsplätze tatsächlich geschaffen würden. Achleitner bezog sich auf den formalrechtlichen Standpunkt, wonach im Prozedere nur geprüft werde, ob ein Standort als Betriebsbaugebiet geeignet sei. Das habe mit der Frage, welche Betriebe sich ansiedeln, nichts zu tun, so Achleitner. "Wir danken, dass er sich zu einer Antwort herabgelassen hat", so die Replik von Severin Mayr, Klubobmann der Grünen.

Hinter der Immobilienfirma steht der ehemalige Industrielle Hans Asamer. Ein Teil des Waldes war von den Bundesforsten verkauft worden. Ob er je Gespräche mit den Bundesforsten geführt habe, wollten die Neos von Achleitner erfahren. Die Antwort: "Kann sein, dass wir darüber auch gesprochen haben." Er habe das Projekt unterstützt, weil es "gescheit" war.