LINZ. Die tragische Unfallserie der vergangenen Tage auf Oberösterreichs Straßen riss auch am Mittwochabend nicht ab: Es war kurz vor 22.30 Uhr, als einer Zivilstreife der Polizei zwei Motorradfahrer am Beginn der Dametzstraße in der Linzer Innenstadt auffielen, weil sie deutlich zu schnell unterwegs waren. Nach einem Überholmanöver beschleunigte einer der beiden Biker nochmals sein Gefährt. Die Zivilstreife schaltete ihr Blaulicht ein und fuhr den beiden Motorradlenkern hinterher.