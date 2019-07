Wahlkarten zu früh ausgezählt: "Hier wurde eine rote Linie überschritten"

Wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Wahlvorschriften bei der Bundespräsidenten-Stichwahl am 22. Mai 2016 mussten sich gestern, wie berichtet, ein Beamter der Bezirkshauptmannschaft (BH) Freistadt sowie der frühere Bezirkshauptmann vor Gericht in Linz wegen Amtsmissbrauchs verantworten.

Viel blieb von den Vorwürfen, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erhoben hatte, nicht übrig. Der damalige Bezirkswahlleiter, der nach wie vor an der BH tätig ist, erhielt für das Delikt der falschen Beurkundung im Amt eine Diversion und muss eine Geldbuße von 2750 Euro bezahlen, dann wird sein Verfahren eingestellt. Der mitangeklagte frühere Bezirkshauptmann wurde freigesprochen. Die Entscheidungen sind noch nicht rechtskräftig.

Laut Anklage soll der Wahlleiter die Briefwahlkarten bereits am Sonntagabend geöffnet und ausgezählt haben. Laut Gesetz hätte dies erst Montag früh geschehen dürfen. Der Erstangeklagte leugnete die Vorfälle zwar nicht, bekannte sich aber nicht schuldig.

Der mitangeklagte frühere Bezirkshauptmann, der mittlerweile eine Spitzenfunktion im Landesdienst in Linz hat, soll eine Diensteinteilung unterschrieben haben, wonach bereits für Sonntag Hilfskräfte zur Aufarbeitung der Briefwahl eingeteilt wurden. Der 59-Jährige bekannte sich ebenfalls nicht schuldig.

Die Staatsanwaltschaft warf beiden Amtsmissbrauch vor. Indem in Freistadt die Wahlkarten zu früh geöffnet wurden, sei das Recht auf eine geheime Wahl verletzt worden, sagte der Oberstaatsanwalt: "Hier wurde eine rote Linie überschritten." Die Vorfälle seien unbestritten, sagte Verteidiger Oliver Plöckinger, Amtsmissbrauch sehe er aber nicht. "Mein Mandant hatte nicht die Absicht, jemandes Rechte zu verletzen", sagte er. Es seien keine Wahlkarten vor 17 Uhr – also vor Schließen der Wahllokale – geöffnet worden, zudem sei je ein Beisitzer von FPÖ und Grünen anwesend gewesen. Er beantragte daher einen Freispruch.

Ermächtigung zu "Vorarbeiten"

Der Erstangeklagte begründete sein Handeln mit dem Zeitdruck, das Wahlergebnis möglichst rasch bekannt zu geben. Zudem berief er sich auf eine Ermächtigung der Bezirkswahlbehörde, die es ermöglichte, schon am Sonntag "Vorarbeiten" zur Auszählung der Wahlkarten vorzunehmen. Darunter verstand man alles bis zur Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses, die erst am Montag erfolgte. Das sei in Freistadt seit Einführung der Briefwahl 2007 so gehandhabt worden.

Auf die Frage des Richters, ob er je überlegt habe, dass mit der Vorschrift, die Wahlkarten erst am Montag auszuzählen, Manipulationen verhindert werden sollten, sagte er: "Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht." (wal)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.