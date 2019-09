"Für mich ist das unerträglich – das hat in einem Krankenhaus nichts verloren": Aufgebracht wandte sich ein Leser in einem Brief an die OÖNachrichten. Grund seines Ärgers waren Schilderungen seiner Mutter, wonach ein Primar im Klinikum Wels Wahl-Werbematerial für die ÖVP und deren Spitzenkandidat Sebastian Kurz an Patienten verteile.