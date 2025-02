Waffennarr soll ein "NS-Museum" geplant haben

Es kam, wie es zu erwarten war. Der Angeklagte aus dem Bezirk Braunau, der sich am Donnerstag wegen des Verbrechens der Wiederbetätigung vor einem Geschworenengericht in Ried verantworten musste, verweigerte zu Beginn des Prozesses die Aussage. Die Masche ist nicht neu, diese "Taktik" hat der 59-Jährige bereits in früheren Prozessen angewandt. Das Strafregister des Mannes ist lang. Die erste Vorstrafe datiert aus dem Jahr 1990 wegen Einbruchsdiebstahls, es folgten viele weitere, vor allem mit dem Waffengesetz kam der 59-Jährige immer wieder in Konflikt.

"Ich bekenne mich nicht schuldig." Mehr ließ sich der siebenfach vorbestrafte Mann vom vorsitzenden Richter des Geschworenensenats, Andreas Rumplmayr, vorerst nicht entlocken. Der Innviertler, der angab, zuletzt als Landwirt tätig gewesen zu sein, musste sich unter anderem wegen einer großen, eingepflasterten "Schwarzen Sonne", eines Symbols aus der NS-Zeit, verantworten. Gemeinsam mit seinem mittlerweile verstorbenen Vater soll er 2015 in Zwettl (Waldviertel) beim Haus seiner Eltern dieses Symbol mit einem Durchmesser von vier Metern im Einfahrtsbereich eingepflastert haben. Von den "Bauarbeiten" gibt es Beweisfotos.

NS-Museum geplant?

Laut Staatsanwältin Petra Stranzinger besaß der Beschuldigte zudem viele NS-Devotionalien wie Sprengkörper mit Reichsadlern und Hakenkreuzen, Hitler-Büsten, Hakenkreuzfahnen, einen Hitler-Grappa, Hitler-Weine oder NS-Uniformjacken. Hintergrund sei gewesen, dass er diese Gegenstände in einem geplanten Museum für NS-Propaganda in Zwettl öffentlich zur Schau stellen wollte, so die Staatsanwältin.

Zu seinem Bewährungshelfer sagte der Angeklagte, dass er ein großer Sammler sei, die Gegenstände habe er großteils auf internationalen Militärmessen erworben. Er sei zwar mit der NS-Ideologie aufgewachsen, aber er selbst sei kein Nazi und habe sich politisch nie dafür interessiert. Diverse Chatverläufe, die Teil der Anklage waren, skizzierten allerdings ein anderes Bild des Angeklagten. Immer wieder schickte er Fotos mit NS-Bezug weiter.

Waffen, Drogen, Bandidos

2023 wurde der Angeklagte, der auch bei den Ermittlungen gegen die rechtsradikale Gruppierung "Objekt 21" vor vielen Jahren eine Rolle gespielt haben soll, wegen Vorbereitung von Suchtgifthandel zu zwei Jahren Haft verurteilt. Nach seiner bedingten Entlassung Ende Oktober 2024 ging es für ihn direkt wieder in die Untersuchungshaft. Gegen den Mann läuft zudem ein aufwändiges und noch immer nicht abgeschlossenes Ermittlungsverfahren wegen Verbrechen nach dem Waffen- und Kriegsmaterialgesetz. Es besteht der Verdacht, dass der Mann Waffen unter anderem an Personen aus dem Umfeld der Bandidos verkauft haben soll. Bei mehreren Hausdurchsuchungen in Oberösterreich und Niederösterreich wurden hunderte Waffenteile und Bargeld in der Höhe von mehreren Hunderttausend Euro sichergestellt. Ein Mitglied des Motorrad-Rocker-Clubs war der Beschuldigte aber offenbar nie. In diesem Ermittlungsverfahren gilt für den Mann die Unschuldsvermutung.

Zwei Jahre Haft

Nach längerer Beratung gab der Geschworenensenat am späten Nachmittag das Urteil bekannt. Der Innviertler wurde in allen 53 angeklagten Punkten wegen Wiederbetätigung schuldig gesprochen. Dabei musste auf ein Urteil von 2023 Bedacht genommen werden. Der 59-Jährige wurde zu zwei Jahren unbedingter Zusatzstrafe verurteilt. Einen Freispruch gab es für den Anklagepunkt, dass der Angeklagte vorgehabt haben soll, Falschgeld in Umlauf zu bringen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Beschuldigte gab keine Erklärung ab, Staatsanwältin Stranzinger meldete Berufung gegen die Höhe der Strafe an.

Kurios: Im Prozess legte der Verteidiger des Angeklagten kurzfristig eine Schenkungsurkunde der NS-Sammlung an ein französisches Museum vor. Datiert und unterschrieben mit dem aktuellen Datum. Daraus wird aber nichts, die einschlägigen Gegenstände werden vernichtet.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif