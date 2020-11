Waffenattrappe für Musikvideo löste Polizei-Großeinsatz aus

Ein Notruf ging gestern Abend bei der Landesleitzentrale ein. Der Anrufer teilte mit, dass im Linzer Stadtteil Neue Heimat ein Mann mit einem Gewehr herumlaufen würde. Sofort fuhren drei Streifen des Polizei-Sonderdienstes in Schutzausrüstung zur angegebenen Örtlichkeit. Dort trafen die Polizisten auf einen 25-jährigen Mann aus Nigeria und einen 31-jährigen Jamaikaner. Das Duo saß in einem Auto. Bei der Vernehmung stellte sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Waffe um eine Plastikattrappe handelte. Diese hätten sie für ein Musikvideo benötigt. Die Männer gaben an, dass sie für den Videoclip mit der Waffenattrappe vor dem Auto getanzt hätten. Das Duo wurde wegen Störung der öffentlichen Ordnung angezeigt.

