Während Fahrt auf der A1: "Plötzlich schaute eine Schlange durch die Windschutzscheibe"

Schockmoment für eine Autofahrerin, die am Samstagabend auf der Westautobahn Richtung Salzburg unterwegs war: Bei voller Fahrt erspähte sie den Kopf einer Schlange, die sich offensichtlich im Motorraum ihres Mazda versteckt hatte. "Die Frau war auf der Autobahn unterwegs, als plötzlich eine Schlange in ihre Windschutzscheibe schaute", teilte die Tierrettung mit.

Trotz des Anblicks behielt die Lenkerin die Nerven, hielt bei einer Raststätte und alarmierte die Feuerwehr, die zur Kriechtierrettung anrückte. Der Einsatz gestaltete sich alles andere als einfach, heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr Freindorf, die gut eineinhalb Stunden brauchte, um das Reptil aus dem Auto zu holen. Versuche mit Wasser, Co2, mechanischem Werkzeug und mit Druckluft schlugen fehl, die Schlange verkroch sich immer weiter in einem Hohlraum zwischen Motor- und Fahrgastraum.

Feuerwehr und Tierrettung versuchten gemeinsam, die Schlange aus dem Auto zu holen. Bild: Tierrettung Oberösterreich

Erst eine Ortsveränderung brachte den gewünschten Erfolg: Der Wagen wurde im Konvoi zum Feuerwehrhaus manövriert, dort ließ sich die Schlange mit einem Werkzeug einfangen. Sie wurde der Tierrettung übergeben. Mit großer Erleichterung konnte die Fahrzeuglenkerin ihre Heimreise fortsetzen. Die Schlange dürfte bei einem Aufenthalt in der Wachau als "blinder Passagier" in das Fahrzeug gekrochen sein, so die Vermutung der Lenkerin. Um welche Art von Schlange es sich handelte, war vorerst nicht bekannt.

