Während Probefahrt: Motorhaube flog in Windern in den Gegenverkehr

Der 24-jährige Mechaniker benutzte das Kennzeichen eines anderes Autos, das bereits in der Werkstatt zur Abholung bereit stand. Er fuhr gegen 20:30 Uhr mit dem nicht zugelassenen Auto auf der B135 Richtung Viecht (Bezirk Vöcklabruck). In der Ortschaft Windern löste sich die Motorhaube und flog auf die Gegenfahrbahn.

Ein Fahrzeug, das in die Gegenrichtung unterwegs war, rammte die Motorhaube. Der 24-Jährige hielt das Auto an einer Bushaltestelle an und ging zur Unfallstelle zurück. Polizisten stellten bei dessen Wagen auch eine völlig beschlagene Windschutzscheibe fest. Der 24-Jährige wurde angezeigt, verletzt wurde keiner.

