Während Corona angeschaffte Tiere landen nun im Heim

Im Linzer Tierheim kommt es seit einigen Monaten zu einem "deutlichen Abgabeansturm von Tieren", sagt Tierheimreferentin Nora Sudra – vor allem bei Hunden. Der Grund: Viele Leute hätten sich in der Corona-Zeit unüberlegt Tiere angeschafft.

Viel Zeit zu Hause, Homeoffice und Langeweile dürften bei vielen die Sehnsucht nach einem Vierbeiner geweckt haben. "Einige Besitzer bedenken jedoch die hohen Kosten, den Aufwand und die Verantwortung nicht und geben das Tier wenig später ab – manche setzen die Tiere sogar aus", sagt Nora Sudra. Derzeit warten etwa 20 Hunde auf einen Besitzer. Dazu kommt, dass im Herbst für gewöhnlich viele Jungkatzen im Tierheim landen.

Die typischerweise hohe Zahl an Abgaben nach Weihnachten erstreckt sich mittlerweile über das ganze Jahr. "Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, das macht vor Tieren leider kein bisschen Halt", sagt Sudra. Täglich werden im Tierheim mehrere (auch gefundene) Tiere abgegeben, am häufigsten Hunde, Katzen, Kaninchen, aber auch Wildtiere und Exoten. "Wir nehmen alle auf, die hilfsbedürftig sind. Wir können nicht alle selbst versorgen und arbeiten mit verschiedenen Organisationen zusammen, um die Tiere unterzubringen." Besonders tragisch sei derzeit etwa der Fall einer schottischen Faltohrkatze, einer in Österreich verbotenen Qualzucht. "Der Kater hat Deformationen an den Hinterbeinen und könnte ohne Schmerzmittel wahrscheinlich nicht mehr leben."