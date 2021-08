Wählen Sie Ihren Favoriten bei den "Ehrenamtlichen des Jahres 2021"

Seit 7. August ist die Ehrenamtswahl in vollem Gange. Mehr als 5000 Stimmen sind in den vergangenen vier Tagen bereits online eingegangen und das Rennen geht nun in die heiße Phase, denn die Top Drei liegen ganz knapp beisammen. Den ersten Platz belegt derzeit die Steyrerin Julia Lackinger, Trainerin des Kinder- und Jugendturnens beim ÖTB Turnverein Bad Hall, dicht gefolgt von Tanzpädagogin Anna Loderbauer-Nwosu aus dem Bezirk Gmunden und Helmut Mair vom TV Haag am Hausruck 1908. Doch noch ist das Rennen nicht entschieden.

Mehr als 200.000 Ehrenamtliche engagieren sich bei einem von rund 2500 Sportvereinen in Oberösterreich. Ob nun als Trainer, als Kassiere oder als Obleute – sie übernehmen mit großer Begeisterung und Leidenschaft unterschiedliche Funktionen im Vereinsleben, das ohne die Ehrenamtlichen in dieser Form nicht stattfinden könnte.

Daher veranstaltet das Sportland Oberösterreich mit den OÖNachrichten, den Tips, Life Radio und TV1 bereits zum dritten Mal in Folge die Ehrenamtswahl.

Die feierliche Preisverleihung findet am 13. September im Olympiazentrum auf der Gugl in Linz statt. Auf die Sieger warten tolle Preise – für jeden Bezirkssieger gibt es 1000 Euro, auf die drei Landessieger, die aus den Bezirkssiegern gekürt werden, warten zusätzlich 250, 500 oder 1000 Euro. Also unterstützen Sie Ihren Favoriten! Bis zum 5. September läuft das Voting auf nachrichten.at/ehrenamt, wo Sie täglich Ihre Stimme abgeben können.