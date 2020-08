VW-Campingbus versank vor den Augen der Besitzerin in Badeteich

Die Frau aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung wollte den Abend mit ihren Freunden am Ufer des Ottenschläger Landschaftsteiches ausklingen lassen und anschließend in ihrem Campingbus nächtigen. Dazu sollte es jedoch nicht kommen. Der Kleinbus mit Automatikgetriebe setzte sich nämlich mitten in der Nacht, gegen 1:30 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache in Bewegung und rollte vor den Augen der Freunde in den Teich und versank.

Feuerwehrtaucher fanden den Bus 25 Meter vom Ufer entfernt in einer Tiefe von rund drei Metern. Mit Hilfe einer Seilwinde konnte der Bus wieder zurück ans Ufer gebracht werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.