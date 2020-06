VP-Gemeinderat drohte der "Antifa" mit Gewehr

SANKT PETER. Mit einem Gewehr in der Hand, einer weiteren Waffe in der Hosentasche und einem umgehängten Munitionsgürtel posierte ein VP-Gemeinderatsmandatar aus St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) auf Facebook.

Im zum Foto gehörigen Text beschimpft er die "Antifa" als "Rattenpack" und gibt an, auf sie zu warten. Das auf der privaten Facebook-Seite des Mitte 50-Jährigen veröffentlichte Posting löste umgehend Empörung in Sankt Peter und darüber hinaus aus. VP-Ortsparteichef und Bürgermeister Robert Wimmer reagierte nach Bekanntwerden des Bildes sofort: "Wir distanzieren uns in aller Deutlichkeit von solchem Gedankengut", sagte er den OÖN.

Auf Mandat verzichtet

Umgehend wurde der Mann, der 2015 für die ÖVP kandidiert hatte, aber nie Parteimitglied war, zu einem Gespräch mit Bürgermeister und Vizebürgermeisterin geladen. Unmittelbar danach habe er auf sein Mandat und alle weiteren politischen Funktionen verzichtet. "Da gibt es keine Diskussion. Kein Wenn und Aber. Nur Konsequenzen", sagt Wimmer, der persönlich sehr enttäuscht von dem St. Peterer ist, den er seit Jahren kennt und der mit ihm fünf Jahre lang im Gemeinderat saß. Das Posting ist mittlerweile vom Facebook-Profil des zurückgetretenen Gemeinderats verschwunden.