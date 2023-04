Vorwurf der sexuellen Belästigung: Lehrer in Hörsching dienstfrei gestellt

Die Mädchen, die er umarmte, denen er tief ins Dekolleté blickte und die er berührte, wo sie nicht berührt werden wollten, waren nicht älter als 13 Jahre. Immer wieder soll ein Lehrer der Naturwissenschaften in einer Neuen Mittelschule in Hörsching Grenzen überschritten haben. Zuletzt soll das Mitte Februar dieses Jahres passiert sein. Die ungewollte Nähe ihres Lehrers dürfte einem Mädchen dann schließlich zu viel geworden sein: Sie wandte sich mithilfe ihrer Eltern an die Bildungsdirektion.