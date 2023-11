Vorwürfe um BH Schärding: Strafen für illegales Glücksspiel versäumt?

Ermittlungen um Versäumnisse in der BH Schärding

"Illegales Glücksspiel? Lokaltür mit Betonklotz verriegelt" titelten die OÖN am 7. September 2016. In der Innviertler Barockstadt Schärding griffen Behörde und Finanzpolizei im Kampf gegen illegale Spielautomaten auch auf zum Teil ungewöhnliche Maßnahmen zurück. Man werde Strafen in astronomische Höhen treiben, hieß es damals. Jetzt stellt sich die Frage, wie konsequent die Behörde bei zahlreichen Fällen die Glücksspielstrafen eingetrieben hat. Es dürfte zahlreiche Verjährungen geben, die Rede ist von Strafeinnahmen von mehreren hunderttausend Euro, die der Behörde durch die mutmaßlichen Versäumnisse entgangen sein könnten.

Beim Land Oberösterreicher hieß es am Freitag, die interne Revision sei seit dem Bekanntwerden der Vorwürfe mit dem Fall beschäftigt, die Ermittlungsbehörden wurden am 3. November informiert. Um welche Schadenssumme es genau geht, soll im Laufe der nächsten Woche feststehen.

"Wir haben vor Kurzem eine Sachverhaltsdarstellung vom Land Oberösterreich bekommen. Ermittlungen wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs (Paragraph 302, StGB) eingeleitet", sagte Alois Ebner, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Ried am Freitag auf OÖN-Anfrage. Es werde derzeit gegen eine Einzelperson ermittelt. "Ob sich Verletzungen von Kontroll- und Aufsichtspflichten ergeben, werden die Ermittlungen zeigen", sagte Ebner.

Das Land Oberösterreich kündigte gegenüber den OÖN erste Erkenntnisse zu den Vorwürfen an. Auch der Bezirkshauptmannschaft Schärding haben die OÖN am Vormittag um eine Stellungnahmen angefragt. Sobald diese vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel