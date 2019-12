Vorsicht, Glatteis: Wo es am Montagmorgen rutschig werden kann

10,9 Grad zeigte die ZAMG-Messstation am Sonntagnachmittag in Wachtberg bei Steyr, Oberösterreichs wärmsten Ort. Kein Einzelfall: An mehreren Orten des Landes lagen die Temperaturen am zweiten Adventsonntag im zweistelligen Bereich, beispielsweise in Schärding, Kremsmünster, Linz und Vöcklabruck.

In der Nacht auf Montag kühlt es deutlich ab und bei die Wolken verdichten sich. Im Mühlviertel sowie im Inn- und Hausruckviertel beginnt es leicht zu regnen. Die Tiefstwerte sinken auf -3 bis +4 Grad.

Vorsicht auf den Straßen

Für die südlichen Teile Oberösterreichs hat die ZAMG auf ihrer Website eine Glatteis-Warnung herausgegeben. Diese gilt (Stand Sonntagnachmittag) ab Montag 3 Uhr, bis Montag, 9 Uhr früh für Teile der Bezirke Gmunden, Kirchdorf an der Krems und Steyr-Land.

In den Gemeinden Bad Goisern, Gosau, Grünau, Hallstatt, Obertraun sowie Edlbach, Hinterstoder, Klaus an der Pyhrnbahn, Molln, Rosenau am Hengstpass, Roßleithen und Gaflenz, Großraming sowie Reichraming sei mit Glatteis der Stufe 1 zu rechnen, so die Meteorologen. Autofahrer sind angehalten, besonders vorsichtig zu fahren.

Die gelben Bereiche auf der Oberösterreich-Karten sind von der Wetterwarnung betroffen:

Im Laufe des Montags erwärmt sich die Luft rasch. Die Höchstwerte steigen wieder bis auf 10 Grad. Es überwiegen die Wolken, die Sonne zeigt sich höchstens kurz zwischendurch. Die meiste Zeit bleibt es trocken, häufiger Regenschauer gibt es im südlichen Bergland.

Dann wird's ungemütlich: Der Dienstag bringt in Oberösterreich deutliche Abkühlung, kräftigen Wind und am Alpenrand und im Bergland Schnee bis in tiefe Lagen. Abseits der Berge ziehen höchstens kurzzeitig Schauer durch und dort scheint auch häufiger die Sonne. Die Tiefstwerte liegen bei 0 bis 3 Grad, maximal sind 1 bis 6 Grad möglich. Der Wind erreicht Spitzenwerte von 40 bis 50 km/h.

Am Mittwoch setzt Wetterbesserung ein, es bleibt aber kühler als zuletzt. Zunächst scheint verbreitet die Sonne, die Nebelneigung ist nur gering. Der Wind weht höchstens schwach und es bleibt bis zum Abend trocken. In der Früh sollte man sich bei -7 bis -1 Grad warm anziehen, die Höchstwerte erreichen 2 bis 6 Grad.

