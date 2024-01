Vorsicht, Glatteis: Vor allem im Zentralraum ist es am Vormittag noch rutschig

Vor allem im Zentralraum und in einzelnen Tälern im südlichen Bergland sei es heute, Donnerstagmorgen, im Bundesland sehr glatt gewesen, sagt Josef Haslhofer, Meteorologe der Geosphere Austria. Auch in Kärnten, der Steiermark und in Niederösterreich war es vor allem am Vormittag sehr eisig.

Der Grund für das Glatteis: "In den vergangenen Tagen und Nächten war es kalt, der Boden ist durchgefroren", sagt Haslhofer. Dadurch würden sich Kaltluftseen über den Niederungen bilden. Komme dann warme Luft, so wie jetzt von Westen, zieht diese über die schwerere kalte Luft. "In der Höhe ist es so warm, dass es regnet. Berührt der Regen den gefrorenen Boden, bildet sich Eis."

Am Vormittag wird es wärmer

Im Laufe des Vormittags soll es aufhören zu regnen. "Dann sollte es auch mit dem Glatteis großflächig vorbei sein", gibt Haslhofer Entwarnung. Die Wolken werden dünner, der warme Westwind gelangt dann auch in die Niederungen, die Temperaturen steigen. "Im Innviertel hat es schon sieben Grad Celsius, da kommt die warme Luft bereits durch. Im Zentralraum wird das in den kommenden ein bis zwei Stunden der Fall sein."

Dennoch rät der Meteorologe, den ganzen Tag vorsichtig zu bleiben - zumindest, wenn man nicht nur auf gestreuten Hauptstraßen unterwegs ist. "Vor allem auf wenig befahrenen Seitenstraßen, Straßen, die im Schatten liegen oder wo nicht gestreut wurde, kann sich die Glätte halten."

Wer am Freitag früh außer Haus geht, sollte sich warm anziehen und vorsichtig gehen. "In der Nacht kommt der Schnee, der macht es morgen früh ebenfalls glatt", sagt Haslhofer.

Autorin Sarah Kowatschek Sarah Kowatschek