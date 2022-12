Wenn in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Donauwalzer erklingt und die Sektkorken knallen, werden in Oberösterreich auch Feuerwehrsirenen zu hören sein. Jedes Jahr verursachen fehlgeleitete Raketen Brände und fordern bei Unfällen Verletzte. Die Brandverhütungsstelle Oberösterreich ruft deshalb nun den richtigen Umgang mit der bunten "Knallerei" in Erinnerung.