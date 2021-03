Vorrichtungen zur Lkw-Ruhezeitmanipulation: Firmenchef angezeigt

Aufgeflogen ist der Betrug bei einer Fahrzeugkontrolle im Dezember auf der B1 in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land). Ein 26-jähriger Kraftfahrer hatte in einem Sattelkraftfahrzeug die Vorrichtung installiert, informierte die Polizei am Freitag. Nach Ermittlungen in den darauffolgenden Monaten stellte sich heraus, dass jener Lkw nicht der einzige war, in dem das Zusatzgerät eingebaut war. Nachweislich wurden die Lenkzeitdaten in vier Transportern über längeren Zeitraum manipuliert und Daten unterdrückt. Der 37-jährige Firmenchef sowie sieben weitere Personen wurden der Staatsanwaltschaft Wels wegen des Verdachtes der Fälschung öffentlicher Beglaubigungszeichen angezeigt.

