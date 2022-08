Vorrangverletzung - Motorradfahrer prallte gegen Transporter

Der 18-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr um 18.45 Uhr in Haag mit seinem Motorrad auf der L1077 Richtung Gaspoltshofener Landesstraße. Zur selben Zeit fuhr ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Ried mit einem Kleintransporter von der L520 kommend in Fahrtrichtung Ortsgebiet Haag. Er wollte nach links in eine Einfahrt abbiegen und bemerkte dabei, laut eigenen Angaben, den entgegenkommenden Motorradfahrer zu spät. Der 18-Jährige prallte gegen den Lkw und wurde unbestimmten Grades verletzt. Rettung und Notarzt versorgten den Verletzten und brachten ihn ins Krankenhaus Wels.