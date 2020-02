Vorhang auf für die besten Kurzfilme von FH-Studenten

Roboterinsekten, die ihre liebe Mühe mit der Natur haben, eine gefährliche Begegnung mit einem Wal und eine abenteuerliche Reise durch Traumwelten – so weit spannt sich der filmische Bogen der bereits sechsten "Werkschau Digital Media" am 5. März um 19 Uhr im Moviemento-Kino in Linz. Dabei präsentieren Studierende des Bachelorstudiums "Medientechnik und -design" sowie des Masterstudiums "Digital Arts" am Campus Hagenberg der Fachhochschule OÖ ihre besten Kurzfilme, die sie im vergangenen Studienjahr erarbeitet haben – von Animationen über narrative Filme bis hin zu Mischformen der beiden Genres und experimentellen Produktionen.

„Die Werkschau im Moviemento bietet unseren Studierenden eine tolle Bühne für ihre filmischen Visionen und zeigt der Öffentlichkeit ihre große kreative und technische Bandbreite.“ Roland Keil, FH-Professor

Das Publikum erwarten bei freiem Eintritt sowohl Filme, die erstmals öffentlich im Kino zu sehen sein werden, als auch Werke, die im vergangenen Jahr bereits internationale Premiere auf renommierten Filmfestivals gefeiert haben. "Die Werkschau im Moviemento bietet unseren Studierenden eine tolle Bühne für ihre filmischen Visionen und zeigt der Öffentlichkeit ihre große kreative und technische Bandbreite", sagt Roland Keil, Organisator der sechsten "Werkschau Digital Media" und FH-Professor am Campus Hagenberg.

Austausch mit Publikum

Direkt im Anschluss an die etwa eine Stunde dauernde Filmvorführung gibt es die Möglichkeit, mit den jungen Regisseuren und Professoren zu diskutieren, sich in filmische Techniken einweihen zu lassen und auch mehr zu den FH-OÖ-Studiengängen "Digital Arts" sowie "Medientechnik und -design" zu erfahren. "Wir freuen uns schon auf einen spannenden Abend und kreativen Austausch mit dem Kinopublikum", sagt FH-Professor Keil.

Tipp: "Werkschau Digital Media" der Fachhochschule-Oberösterreich-Fakultät Hagenberg am 5. März um 19 Uhr im Moviemento-Kino in Linz, Saal 1 – der Eintritt ist frei.