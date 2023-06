Vorfreude auf den Narzissensonntag: "Es wird ein wahres Volksfest"

In den Schaufenstern der Geschäfte in Bad Aussee sind bereits kleine Blumensträuße mit Sternnarzissen zu sehen. Das Ortszentrum wird vorbereitet, auf den Narzissenwiesen im Ausseerland sind schon die zahlreichen freiwilligen Helfer dabei, die Narzissen für die kunstvollen Figuren zu pflücken. Auch Schulen engagieren sich tatkräftig beim diesjährigen Narzissenfest und unterstützen die Vereine, um rechtzeitig genügend Narzissenblüten zu sammeln.

Es sei eine wahre Volksfeststimmung, die das Ausseerland in den kommenden Tagen prägen wird, sagt Rudolf Grill, Präsident des Narzissenfestvereins. "Ganz besonders am Sonntag erwarten das Publikum viele Highlights im Ortszentrum. Da sind zum einen die Narzissenfiguren. Andererseits gibt es in diesem Jahr faszinierende Straßenkünstler, die weltweit bekannt sind und mit ihren Talenten die Zuschauer begeistern werden. Sogar ein Feuerschlucker ist dabei", sagt Grill.

Parkplätze mit Shuttledienst

Die Wetterbedingungen für die kommenden Tage sind laut Veranstaltern "genau richtig. Am Sonntag ist für den späten Nachmittag leichter Regen angesagt, aber das wird sich bestimmt noch ändern, und es wird aushalten, davon sind wir überzeugt", sagt der Narzissenfestvereinspräsident.

Wie bereits im vergangenen Jahr steht auch 2023 ausschließlich ein Ort – nämlich Bad Aussee – im Fokus der Narzissen-Feierlichkeiten. "Wir haben gemerkt, dass der Umzug und das Hin- und Herfahren für die Besucher sehr stressig war. Daher bleiben wir nur im Ortszentrum von Bad Aussee", sagt Grill. Der einzige Wermutstropfen: Der beliebte Bootskorso fällt aus. "Ohne See wäre das ein bisschen schwierig. Aber der kommt nächstes Jahr wieder, wenn wir am Grundlsee feiern."

Für alle, die mit dem Auto zum Festsonntag anreisen, gibt es ausreichend Parkplätze bei den Ortseinfahrten. Das Ortszentrum ist nur wenige Gehminuten entfernt, auch ein Shuttledienst steht den Besuchern zur Verfügung.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger

