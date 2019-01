Vorbereitet ins Medizinstudium

LINZ. Krankenhausbetreiber gespag bietet Kurse für Aufnahmetests an.

Damit potenzielle Medizinstudenten gut vorbereitet zum Aufnahmetest für das Medizinstudium gehen können, bietet Oberösterreichs Krankenhausbetreiber gespag Vorbereitungskurse (MedAT-H) an.

In einem dreitägigen Intensivkurs werden die Studienanwärter gezielt auf das Aufnahmeverfahren der Medizinischen Universitäten Wien, Graz, Innsbruck und Linz vorbereitet. Die Interessierten erhalten Kurs- und Übungsunterlagen zu allen kognitiven Untertests, und am letzten Kurstag gibt es eine Testsimulation.

Die Teilnehmer erhalten im Anschluss eine detaillierte Auswertung ihrer Testergebnisse, können sie mit ihren Mitbewerbern vergleichen, um so ihre eigenen Stärken und Schwächen einzuschätzen.

Ab 15. Jänner können sich Studienanwerber online unter gespag.at/medizinausbildung für die Kurse anmelden. Die dreitägigen Kurse kosten 127 Euro für Teilnehmer mit Hauptwohnsitz in Oberösterreich und 254 für alle anderen. Sie finden von 22. bis 24. Februar, von 15. bis 17. April und von 18. bis 20. April jeweils in Linz, von 31. Mai bis 2. Juni in Schärding und von 21. bis 23. Juni erneut in Linz statt.

Informationen gibt es unter Tel 05-055460-20367 oder unter Email: medat@gespag.at

