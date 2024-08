Vorbei mit den trüben Tagen – es wird wieder heiß

Der Sommer ist noch lange nicht gelaufen: Nach einem durchwachsenen Wochenbeginn, der etwas Regen und kühlere Temperaturen bescherte, hält ab morgen wieder die Hitze Einzug. Sie kommt in leisen Schritten: Am heutigen Donnerstag bewegen sich die Temperaturen noch deutlich unter der 30-Grad-Marke. Bei überwiegendem Sonnenschein erwartet die Geosphere Austria für Oberösterreich maximal 22 bis 27 Grad. Von Quellwolken, die am Nachmittag im Bergland entstehen, dürfte keine Gewittergefahr ausgehen.

Meteorologe Alexander Ohms kündigt auch in den kommenden zwei Tagen "stabile Verhältnisse" an. Dazu kommt viel Sonnenschein, der am Freitag die Luft auf bis zu 31 Grad erwärmt. Der Samstag setzt noch einen drauf. Höchstwerte zwischen 30 und 33 Grad machen auch ihn zu einem "perfekten Badetag", sagt Ohms. Nicht mehr ganz so perfekt ist die Wetterlage am Sonntag. Anfangs sollte es trocken bleiben, die Temperaturen können erneut auf knapp 30 Grad steigen.

Gewitter am Sonntagabend

Im Laufe des Tages nimmt jedoch das Gewitterrisiko zu. Der Meteorologe geht derzeit davon aus, dass der Großteil des Landes bis zum Abend verschont bleibt. Doch dann sei verbreitet mit Gewittern und teils kräftigem Westwind zu rechnen. Diese setzen der Hitze, zumindest vorübergehend, wieder ein Ende. Der Montag bietet sich zum Durchlüften an.

Obwohl sich allmählich freundliches Wetter einstellt, sollen die Höchstwerte nicht über 23 Grad hinausgehen. Ab Dienstag soll es dann wieder etwas bergauf gehen. Derzeit sieht es nach einer sonnigen letzten Augustwoche aus – brütende Hitze ist nicht in Sicht, aber mehr als 25 Grad sind laut Prognose der Geosphere Austria durchaus möglich.

