Vor Zebrastreifen gebremst - Lenkerin verletzt

Die 59-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr mit ihrem Pkw kurz vor 12 Uhr in Attnang-Puchheim auf der Puchheimer Straße in Richtung Europaplatz. Dabei musste die Frau ihr Auto vor einem Schutzweg wegen einer Fußgängerin anhalten. Dies dürfte die nachkommende 24-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Vöcklabruck zu spät bemerkt haben. Sie fuhr ihrer Vorderfrau ins Heck. Die 59-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.