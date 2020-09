Vor Schulbeginn: „Bitte achten Sie auf die kleinsten Verkehrsteilnehmer“

Im Vorjahr passierten in Oberösterreich 94 Schulwegunfälle: mehr als in keinem anderen Bundesland. Ein zehnjähriges Mädchen kam im Bezirk Baunau dabei tragischerweise ums Leben, als es aus dem Schulbus stieg, dabei direkt die Fahrbahn kreuzte und von einem Auto erfasst wurde.

Kindern fehle die Erfahrung, Risiken im Straßenverkehr richtig einzuschätzen, sie haben ein viel geringeres Sichtfeld und damit weniger Überblick und sie tun sich auch schwerer, aus der Geräuschkulisse im Verkehr die Gefahrenquellen zu erkennen, sagt die ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. Sie und ÖAMTC-Landesdirektor Harald Großauer appellieren daher an alle Verkehrsteilnehmer, auf Schulkinder acht zu geben. „Bei Kindern gilt der Vertrauensgrundsatz nicht. Fahrzeuglenker müssen etwaige Verhaltensfehler von Kindern ausgleichen“, betont der oö. ÖAMTC-Chef.

Üben, üben, üben. Gerade in der Corona-Zeit sollen Eltern den Schulweg gut trainieren, nicht nur mit den Taferlklasslern, auch mit den älteren Kindern, empfiehlt die Psychologin. „Wie sind die Abfahrtszeiten der öffentlichen Verkehrsmittel? Wo muss man Masken tragen? Was ist, wenn das Kind die Maske vergessen hat? Sind auf dem Schulweg gerade Baustellen?“ Fragen wie diese sollen mit den Kleinen frühzeitig durchgegangen werden.

„Wichtig ist, den Weg mehrmals gemeinsam zu trainieren“, sagt Seidenberger. Nicht nur am Wochenende mit ensprechend weniger Verkehr, sondern auch in der Früh an Wochentagen. Eine Grundregel dabei laute: Das Smartphone gehört in die Schultasche und nicht in die Hand. Auch Kopfhörer stellen eine Gefahr dar, „denn die Musikberieselung schottet von wichtigen Informationsquellen ab.“



Die ÖAMTC-Experten vermuten, dass die Eltern angesichts der Corona-Situation ihre Kinder vermehrt mit dem Auto in die Schule bringen werden. Das Aussteigen vor der Schule sollte zwar so rasch wie möglich passieren. Dennoch sollten Eltern nicht direkt bis zum Schultor vorfahren, um Staus zu vermeiden.

Kinder, die mit dem Rad in die Schule fahren, sollten unbedingt einen Helm und Knieschoner tragen, mahnen die Experten des Clubs. Achtung: Tretroller gelten - wenn sie ausschließlich mit Muskelkraft angetrieben werden, wie Skateboards, Snakeboards, Einräder und dergleichen als Spielzeug. Sie dürfen daher auf der Fahrbahn, auf Radwegen und auf Fahrradstreifen nicht verwendet werden. Erlaubt sind sie nur, sofern dabei niemand gefährdet oder behindert wird, auf Gehsteigen, in Fuzos und auf sogenannten Wohn- und Spielstraßen.

Achtung: auch wenn Kinder mit einem Tretroller sehr gut umgehen können, konzentrieren sie sich dennoch sehr auf das Gerät und lassen das Rundherum außer acht. „Der sicherere Weg zur Schule ist sicher derjenige zu Fuß“, sagt Großauer.