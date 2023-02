Vor dem Radar sind alle gleich, nur Ausländer nicht

Jedes Jahr werden in Oberösterreich rund eine Million Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert. Davon gehen 300.000 auf das Konto von ausländischen Rasern.

Die Verfolgung von Verkehrssündern mit ausländischen Kennzeichen erfolgte lange Zeit, wenig ergiebig. Seit sieben Jahren ist in Österreich das sogenannte CBE (Cross Border Enforcement) System aktiv. Dieses System erleichtert den grenzüberschreitenden Austausch von Informationen. Wird ein Verkehrsdelikt durch einen ausländischen Lenker begangen, können über dieses System, die Zulassungsdaten des Fahrzeugs und somit eine Haltererhebung abgefragt werden. Danach wird eine Anonymverfügung übermittelt.

In Oberösterreich werden pro Jahr mehr als eine Million Geschwindigkeitsübertretungen registriert. Davon knapp 307.000 Lenker aus dem Ausland . Jeder vierte Anzeige betrifft Lenker und Lenkerinnen aus Nicht-CBE Ländern wie etwa Bosnien-Herzegowina. Bei ihnen sind keine rechtlichen Schritte möglich, um die Strafe zu kassieren.

„Vor dem Radar sind alle gleich. Während bei der einheimischen Bevölkerung das Eintreiben der Strafen einem strengen Kodex unterliegt, ist der Handlungsspielraum für ausländische Raser bei weitem größer. Das empfinde ich als ungerecht“, sagt der Landesrat für Mobilität und Infrastruktur Günther Steinkellner, der seine langjährigen Forderungen erneuert.

Forderung nach zentralem Register

Den heimischen Behörden ist derzeit nicht ersichtlich, welche bereits rechtskräftigen Bestrafungen von Verkehrsteilnehmern in Österreich erfolgten. So können zum Beispiel die oberösterreichischen Behörden einen Verkehrs-Rowdy aus Salzburg, der dort bereits wegen Raser-Delikten vorbestraft ist, mangels Kenntnis nur als Ersttäter identifizieren. In solchen Fällen würde der Tatbestands- bzw. Strafkatalog aber einen höheren Strafrahmen vorsehen.

Auto als Pfand bei Mehrfachtätern

Wenn ein Lenker mit zahlreichen Vergehen die darüber hinaus nicht bezahlt wurden, auf heimischem Verkehrswegen erwischt wird, kann sich Landesrat Steinkellner harte Maßnahmen vorstellen: „Wenn ein ausländischer Lenker auf österreichischem Boden erwischt wird und zahlreiche, unbezahlte Strafen vorliegen, wäre die Einbehaltung des Fahrzeugs als Pfand ein wirksames und vorstellbares Mittel. So würde man mit derselben Konsequenz auch ausländische Raser zur Kasse bitten“, so Steinkellner.

Deutsche rasen am öftesten

Aus den Vorjahren gab es besonders bei den Ländern Deutschland, Rumänien und Ungarn die meisten Delikte im Bereich der Schnellfahrten. „Durch ein Anonymverfahren wäre eine schnelle und effiziente Abwicklung von Verwaltungsstrafen bei ausländischen Temposündern möglich, ohne dabei die Rechte der Betroffenen zu beeinträchtigen. Der Halter ist als Eigentümer des Fahrzeugs in der Verantwortung für etwaige Schnellfahrdelikte“, so Steinkellner.

