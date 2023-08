Rund 25 Luchse können laut aktuellen Zahlen in der Böhmerwald-Grenzregion nachgewiesen werden.

"Heimlich, unsichtbar und zurückgezogen" – so beschreibt WWF-Biologin Magdalena Erich das Wesen des Luchses. Die in Mitteleuropa heimische Raubkatze zählt in Österreich nur rund 40 Exemplare – und ist damit schwer gefährdet.

Und das obwohl die Mehrheit der Österreicher vom Luchs ein positives Bild hat. Laut einer Umfrage des Linzer Market-Instituts sehen 83 Prozent die Katzenart positiv. 75 Prozent stimmten zu, dass sie ein "wichtiger Bestandteil des Ökosystems" ist. Eine Wiederansiedlung des Luchses in Österreich begrüßen zudem 82 Prozent. Drei Viertel würden in Gegenden mit Luchsvorkommen öfter spazieren gehen.

Trotz der hohen Zustimmung hätten Teile der Bevölkerung Vorbehalte gegenüber dem Luchs. Ein Drittel etwa glaubt, dass es zu Konflikten zwischen Mensch und Tier kommen könnte. 20 Prozent gaben an, Angst zu haben, in einem Gebiet mit Luchsen zu wohnen. Die Tiere seien laut Erich jedoch sehr scheu, "die meisten Menschen bemerken nicht einmal, dass sie da sind”. "Vor dem Luchs braucht niemand Angst zu haben." Es sei jedoch wichtig, die Ängste ernst zu nehmen und über das Tier aufzuklären.

Die meisten Tiere leben in Oberösterreich. Rund 25 Luchse können laut aktuellen Zahlen in der Böhmerwald-Grenzregion nachgewiesen werden. Der Nationalpark Kalkalpen beherbergt eine stark bedrohte Population von nur fünf Tieren. Und das, obwohl die Tiere dort ein "optimales" Habitat vorfinden würden. "Ein stabiles Luchsvorkommen wäre ein wichtiges Bindeglied zur Vernetzung in den Alpen", sagt Erich.

