Vor allem im nächsten Herbst lohnt es sich, "Sternderl zu schauen"

Die ganz großen Himmelsereignisse wird es im kommenden Jahr zwar nicht geben, ein paar "Highlights" aber immerhin, weiß der Chef der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA), Alexander Pikhard. Spannend könnte es im Herbst werden, falls sich der Komet "Tsuchinshan-ATLAS" zu einem mit freiem Auge sichtbaren Schweifstern entwickelt. Wie hell er tatsächlich wird, lässt sich derzeit aber noch nicht genau sagen. Nach heutigem Stand wird er am 13. Oktober 2024 in einem Abstand von 70 Millionen Kilometern an der Erde vorbeiziehen. Seine größte Annäherung an die Sonne (Perihel) hat er bereits am 28. September 2024, rund um dieses Datum wird sich zeigen, wie gut der Schweifstern zu sehen sein wird.

2024 ist ein Schaltjahr

2024 – übrigens ein Schaltjahr mit 366 Tagen, der Februar hat also 29 und nicht nur 28 Tage – wird es vier Finsternisse geben, wovon aber nur eine für Österreich interessant ist: Am 18. September ist früh am Morgen eine partielle Mondfinsternis zu beobachten. Zum Höhepunkt um 4.44 Uhr befinden sich allerdings nur neun Prozent der Mondscheibe im Kernschatten der Erde. Die partielle Halbschatten-Mondfinsternis am 25. März ist hierzulande so gut wie gar nicht zu sehen. Auch die totale Sonnenfinsternis vom 8. April und die ringförmige Sonnenfinsternis vom 2. Oktober sind von Mitteleuropa aus nicht zu erkennen. Sternschnuppen kann man bei klarem Nachthimmel grundsätzlich immer sehen, besonders lohnt sich der Blick zum Himmel aber, wenn die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne eine Kometenbahn kreuzt. So tauchen regelmäßig Sternschnuppenschwärme auf. Ihre Intensität ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Ob viele Sternschnuppen zu sehen sind, hängt auch von der jeweils vorherrschenden Mondphase ab – die 2024 nicht allzu günstig fallen. Der von der Jahreszeit am angenehmsten zu beobachtende Meteorstrom ist jener der Perseiden, der am 13. August 2024 sein Maximum erreicht, aber auch in den Tagen davor und danach viele Sternschnuppen verspricht.

Für das übernächste Jahr verspricht Alexander Pikhard übrigens "Hammertime am Himmel". So kämen 2025 eine partielle Sonnenfinsternis und zwei totale Mondfinsternisse auf uns zu.

