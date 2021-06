Vor Abkühlung drohen noch einmal heftige Gewitter

Kein Blitz, kein Donner und keine Hagelkörner in der Größe eines Tennisballs: Das stabile Wetter am Wochenende konnten viele Oberösterreicher dennoch nicht zum Durchschnaufen nutzen. Das große Aufräumen nach den heftigen Unwettern von vergangener Woche dauert immer noch an. Und aus heutiger Sicht ist diese Ruhe nur eine vor dem nächsten Sturm: Morgen steigt die Unwettergefahr erneut eklatant an.

"Die Rahmenbedingungen sind aber andere", sagt Michael Butschek, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die starken Höhenwinde, die für die massiven Hagelkörner verantwortlich waren, "fallen diesmal weg". Die Luft sei dennoch extrem labil und feucht, mit Starkregen und Sturmböen müsse am Dienstag auf jeden Fall gerechnet werden – und zwar bereits ab dem Nachmittag. Von Bayern ziehen teils heftige Unwetter über das Innviertel und greifen anschließend auf das ganze Land über. "Es schaut aber nach aktuellem Stand nicht nach der Entwicklung von Superzellen aus", sagt Butschek. Der Wochenbeginn verspricht dafür vieles, zumindest wenn man Urlaub hat: einen Badetag zum Beispiel, oder einen langen Wandertag in den Bergen. "Die Temperaturen steigen noch einmal ordentlich an. Wir dürfen am Montag bis zu 33 Grad erwarten, und die Gewitterneigung ist überschaubar", sagt Butschek.

Westwind bringt Abkühlung

Nach dem Unwetter am Dienstag stellt die Sonne auf Teilzeitarbeit um. Am Mittwoch scheint sie nur noch zeitweise, lebhafter Westwind kommt auf. Die Gewittergefahr ist noch nicht vollständig gebannt, die aufziehenden Unwetter sollten aber nicht mehr so heftig wie am Vortag ausfallen. "Dann erreicht uns kühlere Luft aus Nordwesten. Die Temperaturen fallen, es kommt zu einer spürbaren Abkühlung", sagt Butschek. 23 Grad sind am Donnerstag das höchste der Gefühle, am Freitag werden es nur noch knapp über 20. "Für das Wochenende bin ich dafür optimistisch, dass sich wieder wunderbares Sommerwetter einstellt", sagt der Meteorologe. (geg)

