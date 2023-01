Vor 60 Jahren fror der Traunsee zum letzten Mal zu

Am Silvesterwochenende war es so warm, dass in Gmunden Cabriolets offen durch die Stadt fuhren. Was für ein Kontrast zum Winter vor 60 Jahren: Ende Jänner 1963 war es so kalt, dass der Traunsee komplett zufror. Zum letzten Mal seither. Ältere Menschen am Traunsee reden noch heute darüber. Allerdings nicht über das Naturereignis selbst. Das Besondere war, was die Menschen daraus machten. Zwischen Gmunden und Ebensee herrschte einige Wochen lang Ausnahmezustand, alles stand kopf.