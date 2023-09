Vor 60 Jahren: Der Tag des Terrors in Ebensee

Das Löwendenkmal neben der Salzkammergutstraße wurde als Erstes in die Luft gejagt. Die Sicherheitskräfte gingen zunächst von einem "Streich" aus, tatsächlich waren es italienische Terroristen.

Bombenexplosionen, ein toter Gendarm, zwei schwerverletzte Kollegen: Ausnahmezustand herrschte heute vor 60 Jahren in Ebensee im Salzkammergut. Anfangs sah es noch wie ein übler Scherz halbstarker Jugendlicher aus, doch tatsächlich war die Salinen-Gemeinde am Traunsee Ziel eines Terroranschlags italienischer Neofaschisten geworden. Diese wollten sich für die Attentate österreichischer Rechtsradikaler in Südtirol revanchieren.