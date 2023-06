Vor 34.500 Jahren: Die ältesten Belege des Homo sapiens in Oberösterreich

Helmut Ardelt (70) ist Betriebswirt, war in einem großen Unternehmen in Oberösterreich tätig und wohnt mit seiner Frau Maria in St. Valentin. Durch Zufall ist er vor Jahren beim Spazieren auf ein Fundstück aus der Steinzeit gestoßen – eine abgeschlagene Klinge –, und seither hat ihn die Faszination nicht mehr losgelassen. Als Heimatforscher hat er die ältesten Belege des Homo sapiens in Oberösterreich entdeckt, erforscht und wissenschaftlich dokumentiert.