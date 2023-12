Vor 30 Jahren: TV-Produzent wurde für Mord an Konkurrenten verurteilt

Der Tatort war in Budapest, der Mordprozess fand im großen Schwurgerichtssaal in Wien statt.

Seine ganzen schauspielerischen Qualitäten musste der Wiener Filmemacher und ORF-Mitarbeiter Helmut F. aufbieten, um den Mord an seinem Konkurrenten Fritz K. zu vertuschen – am Ende erfolglos. Tatort Budapest. Sein Opfer (46) ließ F. im Mai 1992 mithilfe einer jungen Serbin, Fotomodell, in eine Wohnung in der ungarischen Hauptstadt locken. Dort erschoss F. gemeinsam mit einem Komplizen, seinem Steuerberater, den Konkurrenten, zersägte die Leiche in 17 Teile und verteilte die sterblichen