Vor 30 Jahren: Lustige Panne amüsierte Oberösterreicher

Wegen einer technischen Panne gingen die elektronisch gesteuerten Glasschiebetüren eines Lebensmittelladens in Ried auch nach Ladenschluss weiter auf und zu. Doch trotz der „Nacht der offenen Tür“ gab es keine Kriminellen, die diese Gelegenheit ausnutzten, berichteten die OÖN vor 30 Jahren:

Am nächsten Morgen waren die ersten Kunden sogar früher im Geschäft als die angestellten Mitarbeiter. Sie stellten sich an der Kassa an und warteten. Auch die Polizei war früher im Laden als der verdutzte Geschäftsführer des Marktes. "Er erblickte einen Beamten in Zivil, sah ihn verdutzt an und fragte höflich, aber bestimmt, was er denn hier mache. Als ihm der Beamte die Erklärung lieferte, rief der vergessliche Geschäftsführer "Um Gottes willen" und wurde ziemlich bleich", heißt es in dem Artikel.