Vor 20 Jahren kam die Flut: Rückblick auf die Hochwasser-Katastrophe

Wie alles begann: Ein Höhentief über den Alpen – also ein Tiefdruckgebiet in höheren atmosphärischen Luftschichten – erreicht am 6. August Österreich und bringt sintflutartige Regenfälle. 132 Liter pro Quadratmeter regnet es in in Scharnstein (Bezirk Gmunden). In Wartberg an der Krems (Bezirk Kirchdorf) wird ein Auto von den Fluten mitgerissen.