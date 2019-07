Von Zeugin zur Verdächtigen: Schülerin festgenommen

Die 18-jährige Schülerin aus Linz ist geständig.

Am 28. Mai wurde die Schülerin als Zeugin zum Aufenthalt eines unsteten Verdächtigen bei der Polizei einvernommen. Dabei machte die 18-Jährige mehrfach augenscheinlich unwahre Angaben, was zur Folge hatte, dass die Zeugenvernehmung abgebrochen und ihr Mobiltelefon zu Beweiszwecken in Hinblick auf Begünstigung und falsche Beweisaussage sichergestellt wurde.

Aufgrund der Falschaussagen der Schülerin konnte sich der Unstete bis zum 10. Juli der Festnahme entziehen. Zwischenzeitlich wurden auf dem Handy der 18-Jährigen mehrere Chatverläufe, Bilder und Videos gefunden, die eindeutig einen Suchtgifthandel von der Schülerin erkennen ließen.

Am 18. Juli wurde die junge Frau als Beschuldigte zum Tatverdacht des Suchtgifthandels einvernommen und sie zeigte sich auch geständig, im Zeitraum von September 2018 bis Mai 2019 eine Gesamtmenge von 400 bis 600 Gramm Speed, 80 XTC-Tabletten und 160 Gramm Cannabiskraut gewinnbringend verkauft zu haben. Einen Großteil des Suchtgiftes hatte sie in einer Schule im Bezirk Urfahr-Umgebung an Mitschüler verkauft.

21-Jährigen schwer belastet

Außerdem gab die 18-Jährige an, den Großteil ihres erworbenen Suchtgiftes von einem 21-jährigen Linzer bezogen zu haben. Daraufhin wurde gegen den 21-Jährigen eine Festnahmeanordnung und eine Durchsuchungsanordnung bei der Staatsanwaltschaft Linz erwirkt. Der 21-Jährige wurde schließlich am Dienstag (30. Juli) an seinem Arbeitsplatz festgenommen. In der Unterkunft des Linzers konnten keine Suchtmittel, jedoch Bargeld sichergestellt werden. Der 21-Jährige bestritt den Tatvorwurf und zeigte sich nur zum Eigenkonsum von Cannabiskraut und XTC-Tabletten geständig.

Heute, Mittwoch, gestand die 18-Jährige den Beamten der Kriminaldienstgruppe Traun, die Belastung gegen den 21-Jährigen frei erfunden und selber das Suchtgift im Darknet bestellt zu haben. Sie konnte keinen plausiblen Grund für die schwere Verleumdung gegen den 21-Jährigen vorbringen. Daraufhin wurde der 21-Jährige enthaftet. Die Schülerin wird bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

