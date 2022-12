Von vermisstem Roland K. fehlt weiter jede Spur

In einem Lokal am Linzer Graben wurde K. zuletzt gesehen.

Vor einer Woche ist in der Nacht von Freitag auf Samstag der 42-jährige Natternbacher Roland K. in der Linzer Innenstadt spurlos verschwunden. Es seien bisher viele Hinweise eingelangt, aber noch nichts Zielführendes, sagen die Ermittler des Landeskriminalamtes, die mittlerweile den Fall vom Linzer Stadtpolizeikommando übernommen haben.

So viel steht fest: Der Mann war Teil einer Runde, die sich zum Feiern in Linz getroffen hatte. Die letzte gemeinsame Station war das Lokal "Rox" am Graben. Es war gegen 3.40 Uhr, als der 42-Jährige die Bar verließ, um zur nicht weit entfernten "Linzer Alm" aufzubrechen. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke mit weißem Innenfutter. Etwas später gingen auch seine Freunde in das andere Lokal, doch vom 42-Jährigen fehlt seither jede Spur. Sein Handy kann nicht geortet werden.

Hinweise, wonach er gegen 6 Uhr früh noch auf dem Hauptbahnhof gesehen wurde, wie er sich einen Kaffee bestellte, erwiesen sich als falsch. Bei dem Bäckerei-Kunden handelte es sich nicht um Roland K., wie die Auswertung der Kameraüberwachung ergab. Gefahndet wird gemäß Sicherheitspolizeigesetz, demnach besteht die Befürchtung, dass ein Unfall passiert ist. Auch eine Straftat kann nicht ausgeschlossen werden.

Bild: privat

