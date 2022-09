Das Talent für Musik wurde Dominik Hackl in die Wiege gelegt. In eine musikalische Familie hineingeboren, entdeckte er in Bad Zell schon sehr früh das elterliche Keyboard. Mit acht Jahren begann er dann, "auf die traditionelle Art" Klavier zu lernen. Die Leidenschaft hat den 26-Jährigen, der sich besonders für Klassik und Jazz begeistert, nicht mehr losgelassen. "Ich versuche, täglich eine Stunde Klavier zu spielen", sagt Hackl.