Von Stier an Stallwand gedrückt - Landwirt (48) verletzt

Der 48-Jährige war gegen 16:30 Uhr gemeinsam mit seiner Ehefrau im Stall, als es zu einem schweren Zwischenfall mit einem Stier kam. Im Stall waren insgesamt rund 120 Stiere untergebracht, so die Polizei. Der Landwirt war gerade dabei, einen am Fuß verletzten Stier in einen abgetrennten Bereich zu führen. Als der Stier nicht mehr weitergehen wollte, versuchte der Bauer ihn anzuschieben. Von einem weiteren Stier wurde der 48-Jährige dann fest gegen die Stallwand gedrückt und dabei verletzt. Er konnte noch selber aus der Box gelangen. Seine Gattin verständigte die Rettung.

Nach der Erstversorgung durch die Rettung und den Notarzt des Rettungshubschraubers Europa 3 wurde der Landwirt ins Krankenhaus Wels geflogen. Der Grad seiner Verletzungen stand am Freitagabend nicht fest.

