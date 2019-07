Von Postauto überrollt: 19 Monate altes Mädchen starb in den Armen der Oma

Trauer und Bestürzung sind groß in Pischelsdorf am Engelbach (Bez. Braunau). Gestern Mittag verbreitete sich die schreckliche Nachricht vom Unfalltod eines 19 Monate alten Kindes: Die kleine Elena hatte vor dem Wohnhaus ihrer Großeltern im Ortsteil Landerting gespielt. Ihre Mutter war zu dem Zeitpunkt in der Arbeit.

Gegen 11.20 Uhr brachte ein 27-jähriger Zusteller aus Mattighofen die Post. Er verließ das Fahrzeug, warf die Post in den Briefkasten und ging zurück. Als er beim Wegfahren reversieren wollte, übersah er das Kind und überfuhr es mit dem linken Hinterreifen am Kopf.

Lenker erlitt schweren Schock

Die Großmutter hatte einen Knall gehört und war aus dem Haus gelaufen. Sie hob das Kind auf und trug es hinein. Dann begann sie gemeinsam mit dem 27-Jährigen mit der Reanimation und setzte die Rettungskette in Gang.

Kurz darauf trafen zwei Gemeindeärztinnen ein, weiters die Besatzung des Rettungshubschraubers C 6 aus Salzburg und das Braunauer Notarztteam. Doch sie konnten nur noch den Tod der Kleinen feststellen. Der junge Postzusteller erlitt einen schweren Schock. Das Rote Kreuz brachte ihn ins Krankenhaus Braunau. Er gab an, dass er das Kind nicht bemerkt hatte.

Es handle sich um einen extrem tragischen Vorfall, sagte David Weichselbaum von der Pressestelle der Post den OÖN: "Uns fehlen die Worte." Das Kriseninterventionsteam betreute die verzweifelten Angehörigen. Der Ortspfarrer von Pischelsdorf spendete der tiefgläubigen Familie Trost.

Besonders tragisch: Die Mutter des Mädchens arbeitet als Krankenschwester in Braunau. Tagsüber hatte sie Elena den Großeltern zur Aufsicht überlassen. Sie bewohnen ein kleines Sacherl in Landerting und betreiben dort eine Nebenerwerbslandwirtschaft.