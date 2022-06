Von Pflege-Apps und Rollstühlen, die mitwachsen

Neue Wege und Möglichkeiten in den Bereichen Reha, Therapie, Pflege, Barrierefreiheit, Mobilität und Reisen zeigt die von den OÖN präsentierte Messe Integra, die ab heute, Mittwoch (9 Uhr), bis Freitag in Wels stattfindet. Es ist die ideale Gelegenheit für Pflegefachkräfte und pflegende Angehörige, sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren. "Forschung und Entwicklung ist nicht nur eine Frage der Technik und der Technologie, sondern auch der Gesellschaft", sagt VP-Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer. "Gerade in der Pflege und der Betreuung werden wir uns dieser Fragen stellen müssen."

Roboter wurde bereits getestet

Technische Innovationen sind dementsprechend ein Schwerpunkt der Messe. So wird beispielsweise ein Roboter, der mit älteren Menschen spielt, singt und Witze erzählt, präsentiert. Dieser Roboter war bereits testweise im Altenpflegeheim in Wolfern im Einsatz und wird dort demnächst im Zuge eines Pilotprojekts eingesetzt. Vorgestellt wird auch ein Gedächtnistraining zur Demenzprävention und Demenztherapie namens Memocorby. Dabei handelt es sich um ein digitales, multisensorisches Therapie-Tool zum Wiedererlernen der Sprache nach einem Schlaganfall und für das Gedächtnistraining. Dazu werden neue Orthesensysteme und verschiedenste Apps, wie jene von der Regauer Firma Lica Life Care, mit der man Pflege- und Betreuungsleistungen dokumentieren kann, gezeigt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Fortbildung. "Wir bieten 25 Workshops und 30 Vorträge aus den verschiedensten Bereichen", sagt Messedirektor Robert Schneider.

Wobei in Wels nicht nur Theorie, sondern auch viel Praxis für die Besucher geboten wird. So können auf einem eigenen Parcours Gehhilfen und Rollstühle ausprobiert werden. Das gilt auch für Kinder, für die die Firma Orthotechnik aus Sattledt ein breites Angebot vorstellt: von mitwachsenden Rollstühlen über Offroad-Buggys, Geh- und Sitzhilfen, Therapierädern bis zu Pflegebetten. Zusätzlich gibt es auch einen kleinen Kindergarten, der von Studierenden des Studiengangs Ergotherapie der FH Gesundheitsberufe betreut wird.

Insgesamt sind 200 Aussteller vertreten, so Messeleiterin Petra Leingartner: "Allein aufgrund der demografischen Entwicklung wird das Thema Pflege immer wichtiger. Deshalb ist diese Messe, die die einzige Fachmesse in Österreich ist, umso wichtiger."