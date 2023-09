Von Nachhaltigkeit bis Bundesheer: Neue Lehrpläne treten in Kraft

Viele Schüler in Oberösterreich machen ab Montag nicht nur Bekanntschaft mit neuen Lehrern und Schulgebäuden. Auf Kinder der ersten Klasse Volksschule und der ersten Klasse Mittelschule und AHS warten auch neue Unterrichtsinhalte. Seit 2018 wurde an der Reform der Lehrpläne gearbeitet, nun treten sie schrittweise in Kraft. Den Anfang machen in diesem Schuljahr die erste und fünfte Schulstufe sowie die Vorschulstufe.