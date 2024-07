Von Mama beschützt: Gorillababy für Besucher noch nicht zu sehen

Wie berichtet hatte der kleine Gorilla-Junge nicht den einfachsten Start ins Leben. Für Mama Kibibi war es die erste Geburt, sie war anfangs etwas überfordert mit dem schreienden Baby. Das Zooteam musste eingreifen und die Versorgung des Nachwuchses übernehmen. Inzwischen hat die Gorilla-Mama ihr Baby aber wieder und kümmert sich liebevoll, wie es aus dem Zoo Schmiding heißt.

Lesen Sie auch: Sensation im Zoo Schmiding: Gorillababy geboren

Besucher müssen sich weiterhin gedulden

Aktuell ist das Jungtier noch ohne Namen, die Entscheidung soll in den nächsten Tagen fallen. Offen ist auch noch, wann der kleine Gorilla für die Besucher zu sehen sein wird. "Die Mama ist aktuell so beschützend, dass sie nicht raus will", sagt Zoo-Sprecherin Daniela Artmann. Man wolle die junge Familie auch nicht zusätzlich stressen, indem man sie in das neue Gehege treibt: "Die Gorillas sollen selbst entscheiden, wann sie sich zeigen wollen." Doch auch die Zoo-Mitarbeiter würden das Baby aktuell nur wenig sehen. Die Mama halte es immer eng an sich gedrückt und drehe den Mitarbeitern den Rücken zu.

Video: So entzückend kümmert sich Gorillamama Kibibi um ihr Baby

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Trotzdem ist man in Schmiding froh, dass die Gorilla-Mutter nach anfänglichen Problemen inzwischen so liebevoll mit ihrem Baby umgeht. Der Gorilla-Nachwuchs ist der erste, der jemals in Österreich zur Welt gekommen ist. Aufwachsen darf der Kleine nun bei der Familie in Schmiding. Erst als Erwachsener wird er in einen anderen Zoo übersiedelt werden. Das wird aber frühestens in etwa fünf Jahren der Fall sein, wenn er als junger Erwachsener gilt.

Bildergalerie: Erstes Gorillababy in Schmiding geboren (Foto: Zoo Schmiding / Peter Sterns) Bild 1/7 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Nicole Oirer Nicole Oirer